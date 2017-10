Pop en Stock #22 : Les Sagas MP3

Dans le milieu de la culture populaire où les geeks de tous horizons naviguent avec aisance

sur les réseaux, il est une forme d’expression qui n’a jamais véritablement finie de faire

parler d’elle – et c’est tant mieux ! Depuis le début des années 2000, un temps où Pop en

Stock et le haut débit illimité étaient encore méconnus, les sagas MP3 nous font vivre mille

aventures par l’audio. De La Matruc à Naheulbeuk en passant Reflets d’Acide ou

Adoprixtoxis, ce sont la fantasy, la SF, le fantastique, le western mais aussi l'Histoire ou tout

simplement les jeux vidéos qui sont visités et revisités par autant de créateurs inventifs qui

ont à cœur de nous embarquer dans leurs voyages !

Internet fut et le Netophonix aussi, rassemblant sous sa bannière pas loin de 1000 titres,

cultes ou parfois méconnus. Même si la plupart sont plus proche d'Apollo 13 que d'Apollo

11, nombres d'entre eux sont tout de même parvenus au bout de leur histoire.

Vous trouverez forcément la saga qui vous correspond : il y en a tant à découvrir. Embarquez

donc !

Jonathan FRUOCO et Clément PELISSIER font appel à Léo CHARRETON, geek passionné et

fidèle auditeur et critique de l’émission, pour décrypter le phénomène de cette culture par

le mp3.

Cette émission a pu voir le jour grâce aux aimables accords de JBX / Jean-Baptiste Xavier

(Reflets d’Acide), Knarf / Frank Guillois (Les aventuriers du Survivaure) et de Pen of Chaos /

John Lang (Naheulbeuk).

Merci de nous avoir permis de diffuser des extraits de vos œuvres.

Retrouvez leurs séries et bien d’autres de leurs créations sur ces liens, et surtout régalez-

vous :

Knarf : http://www.knarfworld.net/

JBX : http://www.refletsdacide.com/

Pen of Chaos : https://www.penofchaos.com/

Et pour le portail des sagas MP3, c’est ici : https://www.netophonix.com

