Pop en stock # 20 : Les RPG

On termine cette saison en beauté avec une spéciale jeux-vidéos, consacrée au genre RPG ! Depuis le scénario et les musiques, jusqu’au gameplay et aux personnages, voilà bien une catégorie de jeux qui n’en finit pas de faire des heureux.Jean-Claude VALLA (Univers virtuels, Pop Storming 80’s-90’s) est de retour dans cette émission et vous verrez que le sujet le passionne, depuis Zelda jusqu’à Castlevania. Ludovic ANZALONE est à ses côtés pour sa première venue (des plus enthousiastes !!!) dans Pop en Stock France ; et son amour pour la saga Persona est sans bornes ! Jonathan FRUOCO est toujours lui-même et quand il ne cite pas le grand Desproges, il nous emmène dans l’univers de Baldur’s Gate et de son doublage d’anthologie.Clément PELISSIER parviendra t-il à garder son sérieux et ses esprits avec pareille équipée joyeuse ?? Ecoutez-donc pour le savoir !Passez un bel été, Pop en Stock France revient en septembre ! Bonne écoute sur Campus Grenoble, 90.8