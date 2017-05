Pop en Stock # 18 : Pop Storming, années 80-90. Nouveau petit concept dans l’émission ce mois-ci, qui reviendra de temps à autres : les pop-storming ! Il s’agit de traiter non un sujet ciblé mais une thématique globale assez vaste pour faire des chroniques sur plusieurs richesses de la culture pop ! Pour inaugurer ce principe, les années 80’s – 90’s nous semblaient une évidence tant le foisonnement de ces deux décennies nous a marqué et surtout dans notre cas, nous a vu grandir ! Nous devons quelques-uns de nos chocs fondateurs à la culture Pop de cette période.

Ainsi, depuis la mythique saga Zelda sur les consoles et son florilège de contes et d’aventures ; depuis les teen movies de John Huges qui renversa un genre et marqua l’identité et le questionnement des ados ;jusqu’à Jumanji et sa marque unique dans la question de la relation à la vie et au père, en passant par l’intense présence de Clarice Starling pour le Silence des Agneaux… nous avons tous une raison de vibrer pour les 80’s – 90’s, qui ont contribué à faire de nous les popeux que nous sommes.