Pop en stock # 19 : Robots et cyborgs

Le mythe du Golem, créature de terre qui tue ou protège selon les mots qui se trouvent placés dans sa tête par son créateur continue de fasciner. Il s’est allié dans nos imaginaires à la figure du robot, qui de l’esclave mécanique originel que suggère son étymologie a donné en science fiction les créatures protectrices et/ou tueuses de nos salles obscures.Terminator, RoboCop et Chappie sont les trois œuvres qui nous occupent ce mois-ci, pour tenter de vous transmettre la passion de ces fascinantes machines parfois plus humaines que nous. Jonathan FRUOCO & Clément PELISSIER discutent à nouveau avec Mathieu CHANTEPERDRIX, déjà venu il y a un petit moment pour l’émission « Star Wars et effets spéciaux » (émission # 3). Formé aux SFX, performer et cosplayer à ses heures perdues, sa connaissance approfondie de l’envers du décor est un prompt renfort pour comprendre comment marchent nos robots et cyborgs préférés !Bonne écoute sur Campus Grenoble, 90.8 !