Pierre et Denis pour une heure et demi de chouette émission !

L’émission Play On, menée d’ordinaire par Pierre, Fred et Denis, une fois par mois avec Nicolas avec sa sélection de vinyles, se concentre sur les musiques électroniques innovantes et authentiques, avec en tête un esprit d’ouverture maximal (abordant parfois des contrés limitrophes ou lointaines), l’équipe sélectionne ses morceaux avec dans l’esprit la certitude qu’ils ont quelque chose de spécial.

A la recherche de l’âme au pays des machines, Play On donne une direction singulière à la nuit et fait le tour des soirées à venir. L’émission invite aussi quelques personnes de la night grenobloise !

Rejoignez-les sur leur page Facebook.

Bonne écoute sur campusgrenoble.org