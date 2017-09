Inadmissible ! dû aux faiblesse de l’équipe play on à savoir un penchant prononcé sur la fête et tout les états de la fête l’émission jointe n’avait pas pû être podcasté mais voilà le secret ne pouvait durée un instant de plus , nous sommes donc parti en excursion dans les abîmes de la pige de campus Grenoble et avons exhumé le podcast de du mix de Denis entouré des quelques selections de Phrax !

Le voici encore emprunt de la fraîcheur de la night ! Priceless les interventions de de nos compères !!

L’émission Play On, menée d’ordinaire par Pierre, Fred et Denis, une fois par mois avec Nicolas avec sa sélection de vinyles, se concentre sur les musiques électroniques innovantes et authentiques, avec en tête un esprit d’ouverture maximal (abordant parfois des contrés limitrophes ou lointaines), l’équipe sélectionne ses morceaux avec dans l’esprit la certitude qu’ils ont quelque chose de spécial.

A la recherche de l’âme au pays des machines, Play On donne une direction singulière à la nuit et fait le tour des soirées à venir. L’émission invite aussi quelques personnes de la night grenobloise !

