Pastoral Mécanique

L’heure des somnambules

après un démarrage en trombe pour faire chauffer banjos, mandolines et guitares, nous découvrons une musique du Colorado où les légendes de l’Ouest ne meurent pas par la voix de Jonny Barber. Nous jouerons même aux somnambules avec un instrumental venu des temps lointains avant d’écouter les déviances animalières des Cramps qui tentent de faire aboyer un minou avant d’imiter les poulets. Une certaine idée du rock en décalage contrôlé !

Playlist :

Dwight Yoakam – » These Arms » | Swimmin’ Pools, Movie Stars

Joakim Tinderholt & His Band – » Hold On to Me » | Hold On

Jonny Barber & The Rhythm Razors – » RV Hookup » | Western Riot!

Johnny & Santo Farina – » Sleep Walk » | Rock Instrumentals Story 1934-1962

Stray Cats – » Sleepwalk [Instrumental] » | Choo Choo Hot Fish

The Brian Setzer Orchestra – » Sleepwalk » | The Dirty Boogie

Jonny Barber & The Rhythm Razors – » The Guitar Player » | Western Riot!

The Rolling Stones – » Hate To See You Go » | Blue & Lonesome

The Cramps – » Can Your Pussy Do The Dog? » | A Date With Elvis

The Cramps – » Chicken » | A Date With Elvis

Pat Capocci – » Slave For The Beat » | Call Of The Wild

Jonny Barber & The Rhythm Razors – » Billy the Kid » | Western Riot!

Whitey Morgan & The 78’s – » Waitin’ ‘Round to Die » | Sonic Ranch

