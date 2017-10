Pastoral Mécanique

L’heure de souffler sur le canon

Après un démarrage en trombe qui fait fumer banjos, mandolines et guitares folk, nous évoquons l’usage contrôlé ou non des armes dans la musique country et tentons de démonter le mythe selon lequel le fan de country possède forcément plus d’armes à feu que de disques dans son salon. Certes les Dixie Chicks ont souffert de leur verbe haut contre leur propre culture, et la National Rifle Association sponsorise la country (<a href= »http://www.nracountry.com » rel= »noopener » target= »_blank »>www.nracountry.com</a>), mais l’Homme en Noir Johnny Cash a mis ses ouailles en garde !

Playlist :

Dwight Yoakam – » Gone (That’ll Be Me) » | Swimmin’ Pools, Movie Stars

Dixie Chicks – » White Trash Wedding » | Home

Mike Ness – » Big Iron » | Under The Influences

Johnny Cash – » Don’t Take Your Guns To Town » | The Fabulous Johnny Cash

Johnny Cash – » I Won’t Back Down » | American III: Solitary Man

Curtis Gordon – » Draggin’ » | Rockin’ Bones: 1950s Punk & Rockabilly

The Shut Downs – » Straightaway » | So-Cal Speed Shop’s Hot Rod Classics

Roy Buchanan – » Mule Train Stomp » | Roy Buchanan: After Hours. The Early Years – 1957-1962 Recordings

The Cramps – » Muleskinner Blues » | Stay Sick!

Joakim Tinderholt & His Band – » Trouble Up The Road » | Hold On

Joakim Tinderholt & His Band – » Hold On to Me » | Hold On

Alan Jackson – » Jim and Jack and Hank » | Angels and Alcohol

Whitey Morgan & The 78’s – » Ain’t Gonna Take It Anymore » | Sonic Ranch

