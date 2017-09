Après avoir inauguré Pastoral Mécanique avec le King Elvis, nous ouvrons cet épisode royalement avant de pétarader en décalage contrôlé sur les routes poussiéreuses country, blues et rockabilly. Nous rendons hommage à Sonny Burgess avant d’embrayer sur de multiples version d’un classique du blues de Chicago : « My Babe ».

Playlist :

Elvis Presley – » Trouble » | King Creole

Little Bob Blues Bastards – » heartbreak hotel » | Break Down The Walls

Hank III – » Ramblin’ Man » | Ramblin’ Man

Dwight Yoakam – » Guitars, Cadillacs » | Swimmin’ Pools, Movie Stars

Whitey Morgan & The 78’s – » Me and the Whiskey » | Sonic Ranch

Waylon Jennings – » If My Harley Was Runnin’ » | Goin’ Down Rockin’

Sonny Burgess – » Red Headed Woman » | We Wanna Boogie

Sonny Burgess – » My Bucket’s Got A Hole In It » | We Wanna Boogie

Sonny Burgess – » My Babe » | We Wanna Boogie

Dale Hawkins – » My Babe » | Oh! Suzy-Q

George Thorogood & The Destroyers – » My Babe (Feat. Charlie Musselwhite) » | 2120 South Michigan Ave

Little Walter – » My Babe » | Blowin’ the Blues

Little Walter – » Roller Coaster » | Blowin’ the Blues

The Sounds of Harley – » Victorville Blues » | The Hard Ride

