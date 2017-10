On The Slab



Erin parle de ‘mass rafting’ – une nouvelle façon pour la vie de traverser les océans?

Andrew parle des lacets, et ce qu’il se passe quand ils se dénouent accidentellement



Nos invités:



Denis Falconet et Giovanni Finazzi de l’Institut de Biosciences et Biotechnologies de Grenoble qui parlent de la photosynthèse dans nos océans

Notre question de la semaine: Comment un arbre transporte sa sève jusqu’à ses plus hautes feuilles?