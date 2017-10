Après leur concert du : Vendredi 13 Octobre : IT IT ANITA (Indie Noise, Belgique) + The PSYCHOTIC MONKS (Acid Psyché Rock) + VLOSTOK (Post Rock Modern Prog), à La Bobine, à Grenoblehttps://www.facebook.com/events/1286672648110946/

https://ititanita.bandcamp.com/

https://thepsychoticmonks.bandcamp.com

https://soundcloud.com/vlostok

Les 3 membres de VLOSTOK sont venus nous raconter leurs impressions après ce concert. Un peu fatigué mais heureux…

Et nous parler de leurs projets et envies : redevenir un quatuor avec leur retour de son long voyage de leur 4ème membre. Trouver une personne susceptible de les aider sur le booking afin de pouvoir partir jouer plus et plus loin. Et rester disponible pour toutes les collaborations artistiques possibles, musicales bien sûr mais aussi en direction des autres arts…

Ils espèrent d’ailleurs pouvoir rencontrer rapidement quelqu’un pouvant leur proposer de faire une captation vidéo dans un lieu insolite d’une de leur prestation scénique…

https://www.facebook.com/Vlostok-1872153639677779/

