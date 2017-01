Rien à voir avec la choucroute et encore moins avec les mobylettes allemandes, un Slippery When Wet de janvier qui vous emmène explorer la mécanique électronique de Kreidler, inspirée de Krautrock et d’ambient… Deutsche qualität !

1- Kreidler « La fille en beige » [Week-end, Kiff SM, 1996] 2- Cluster « Prothese » [Grosses Wasser, Sky Records, 1979] 3- Metal On metal« Kraftwerk» [Trans Europa Express, Kling Klang, 1977] 4- Kreidler « Zero» [Mosaik 2014, Italic, 2009] 5- Primal Scream « Trainspotting » [Vanishing Point, Creation Records, 1997] 6- Kreidler « Sun » [Den, Bureau B, 2012] 7- To Rococo Rot « Cars » [The amateur View, City Slang, 1999] 8- Kreidler « Do it » [Kreidler, Wonder, 2000] 9- Dictaphone « A bout de souffle » [Poems from a Rooftop, Sonic Pieces, 2012] 10- Kreidler « Alice » [Eve Future Recall, Wonder, 2004] 11- Battles « Dot Net » [La Di Da Di, Warp, 2015] 12- Beak> « Liar » [Beak>>, Invada, 2012] 13- Kreidler « Fandorin » [Eve Future Recall, Wonder, 2004] 14- Nicolas Jaar « Tourists » [Pomegranates, Other People, 2012]

