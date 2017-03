Édition 19 de Microcité, édition bourrée, édition Saint-Patrick, édition mairie et bilan à mi-mandat, édition journal du Alex sur pas le bon tapis, édition du pâté de campagne et édition de la CIA, tout ça c’est sur RadioCampus. Et si vous avez pas le podcast à temps, c’est comme pour le viol des joueurs du FCG, C’EST SÛREMENT LA CIA ! Allez bisous et à la semaine prochaine !

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !