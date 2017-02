Une édition un peu spéciale pour cette seizième édition de Microcité: toute l’équipe s’est déplacée à GEM, l’école de commerce et de management de Grenoble pour une émission thématique Europe. Avec, bien-sûr, un invité de haut standing en la personne de Pierre Moscovici, Commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité et à l’Union Douanière. C’est Alexandre Frémont qui s’est chargé de l’interview pour savoir ce qu’est et ce que représente l’Europe aujourd’hui. Mathieu Charré nous a concocté un journal à la pointe de l’actualité tandis que Sixtine Lys s’occupait du carnet de campagne avec au menu le passage de Nicolas Dupont-Aignan en Isère. Toutes ces belles choses chapôtées par notre bordelais préféré: Thomas Coignac.

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !