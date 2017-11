Dans ce quatrième numéro de Microcité, on aborde le thème des 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. Simon de Faucompret et Louis Tellier à la préparation de ce dossier reçoivent Alain Pilaud, ancien adjoint aux sports sous la municipalité socialiste de Michel Destot et Vincent Comparat, président de l’ADES.

Dans le journal, Nicolas Joly parle de la visite de Macron en Guyane, de l’indépendance de la Catalogne, de Franck Sinisi, un élu de Fontaine qui comparaissait pour incitation à la haine raciale et enfin du polémiste Dieudonné qui insulte Eric Piolle, le maire de Grenoble dans ses vidéos.