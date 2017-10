Microcité

Microcité, la troisième. Une nouvelle édition avec Octavie Couchard aux manettes. Au dossier, Suzon Tisseau et Aurélie Berland. Une troisième « girl power », pour parler du harcèlement sexuel, alors que les réseaux sociaux s’agitent face au #balancetonporc. En studio, on parle des actions de la ville et des associations grenobloises pour lutter contre le harcèlement de rue avec Laurence Comparat, adjointe au maire de Grenoble.

Et le vendredi, c’est le bon jour pour l’apéro… Simon de Faucompret n’a pas attendu pour boire du vin. Il s’est rendu à la première soirée du club d’œnologie de Science Po Grenoble mercredi.

Au journal, Paul Sertillanges pour raconter ce qui se passe dans le monde, avec l’aide des reporters Romain Chevalier, Nicolas Joly et Harmony Bouvier.

