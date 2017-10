En ce vendredi 13 octobre, c’est la reine autoproclamée de la poisse Harmony Bouvier qui pilote cette deuxième édition de Microcité. On ne parlera pas loto mais plutôt monnaie locale. Le Cairn sera lancé à Grenoble dès demain. Notre journaliste Louis Tellier accueille en studio Jérôme Rubes, vice-président délégué à l’économie sociale et solidaire à Grenoble Alpes Métropole et Hippolyte Durand, de l’association pour le Cairn. Dans ce dossier également, on entendra l’avis des commerçants grenoblois au micro d’Octavie Couchard.

On joue de la musique avec Aurélie Berland. Notre reporter consacre son long format à la fanfare de l’Institut Polytechnique de Grenoble. Elle a suivi la toute première répétition de la Fanfar’naque au parc Paul Mistral.

Dans le journal, Suzon Tisseau revient sur la visite de Philippe Poutou ce vendredi aux salariés de General Electric Hydro à Grenoble. On aborde aussi la loi antiterroriste votée cette semaine par l’Assemblée nationale, le plan loup qui divise éleveurs et protecteurs de la faune sauvage, et enfin la journée nationale de la sécurité routière qui a lieu aujourd’hui.