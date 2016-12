Enzi Lorenzen nous présente le spectacle de théatre clownesque « TRIIO » visible sur la scène de l’Hexagone de Meylan les 24 et 25 Novembre 2016.

« Notre passion pour le clown oscille entre la tradition et la création, le populaire et l’expérimental. Nous explorons de nouvelles écritures et de nouvelles confrontations avec le public pour la figure du clown. L’envie est de créer un spectacle dans lequel l’univers très personnel de chacun de nous cohabite avec ce qui est, chez des clowns de piste, plus direct et immédiat. Aujourd’hui le rire est presque exclusivement basé sur la blague, la vulgarisation ou l’autodérision. Ça n’engage rien de profond. Le rire que suscite le clown vient du ratage. De ce fait, c’est toujours tragique. Il nous fait penser à nous-mêmes. Avec le clown nous avouons l’imperfection de l’homme. »

Félix, Fritz, Piola