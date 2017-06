Aujourd’hui nous recevions Pierre et Miguel, respectivement administrateur et clown professionnel de l’association Soleil Rouge qui intervient en milieu hospitalier et plus particulièrement en pédiatrie. Nous en avons appris plus sur ce métier à part entière, comment un clown procède pour générer une émotion, ses interactions avec le personnel de l’hôpital et les enfants. Soleil rouge fête ses 15 ans cette année !

Nous avons écouté la chanson Garden of Love du groupe The Liminanas:

https://www.youtube.com/watch? v=DLYq5Mjp4eA