En ce 2 mai pluvieux nous recevions deux invités qui représentaient deux médias indépendants de Grenoble, Vincent Peyret du Postillon (journal satirique de Grenoble) ainsi que Benjamin Bultel du Crieur de la Villeneuve (journal du quartier de la Villeneuve, fait par et pour ses habitants). Deux invités rassemblés autour d’un même thème, une première pour l’émission La Tête dans le Pâté, et c’était plutôt pas mal ! Si vous vous demandez comment fonctionnent ces médias, du choix des sujets au modèle économique qui leur permet d’exister ou si vous voulez tout simplement en savoir plus, alors cette émission est faite pour vous !

Au cours de cette émission, nous avons écouté:

La radio de mes envies par Brice Hugonnet

