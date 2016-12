Girl power du pâté

Qui dit « décembre » dit « vacances », qui dit « décembre » et « vacances » dit « Noël ».Et pour cette 11è et dernière émission du semestre, pas d’invités mais une successions de petits plaisirs culturels sortis de derrières les fagots.On te parlera donc du film « Mademoiselle », de documentaire radiophonique, le photographe angolais Bruno Carlos ou encore d’un jeu de société qui mêle français et anglais.On se retrouve le 3 janvier à 9h tapantes en direct pour encore plus de surprises.A très vite sur Campus Grenoble, 90.8.ET SINON, IL Y A UN CONCOURS INSIDE GRÂCE AUQUEL VOUS POURREZ GAGNé LE CADEAU DE FIN D’ANNéE CHOISI POUR VOUS 🙂

Convaincu de notre émission, tu veux nous aider à atteindre les 100 likes facebook d’ici la fin de l’année ?