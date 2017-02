C’est une graine qui fait partie de notre quotidien, qui fait parler beaucoup d’elle « grâce » au gluten… on la retrouve dans les pâtes et le pain. C’est bien sur le BLE ! Que nous retrouvons aussi dans la bière (à boire avec modération). Pour nous en parler, nous avons invité Jean Hugues qui vient d’ouvrir son bar brasserie « Paye ta bière » avec un concept novateur : apprendre soi même à faire sa bière. Les popotins et popotines ont concocté de bien bonnes recettes pour éveiller nos papilles. Et surtout, bon appétit!



