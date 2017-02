Il est question ce mois-ci d’un peuple d’esclaves affranchis se métissant avec les indiens Arawaks de l’île Saint-Vincent

Mais aussi d’une rencontre entre un producteur américain et des musiciens/musiciennes Garifunas (ou mangeur de manioc en arawak).

Ainsi que de deux ambassadeurs mondiaux des Caraïbes noirs .

The Garifuna Collective – Seremei Buguya – Album : Ayo

Aurelio – Nari Golu – Album :Landini

The Garifuna Collective – Beiba Nuwari – Album : Ayo

Fuleisei – Compilation : The Garifuna Women’s Project

The Garifuna Collective – Mongulu – Album : Ayo

Nibari – Compilation : Umalali-The Garifuna Women’s Project

Lanigi Mua – Uyanule – Album : Music From Honduras Vol.2

Luwuburi Sigala – Compilation : Umalali-The Garifuna Women’s Project

Andy Palacio & The Garifuna Collective – Baba – Album : Watina

Lugua Centeno – Fiura – Compilation : Pandara

Aurelio – Nuwaruguma – Album : Laru Beya

Danny Michel with The Garifuna Collective – Into the Light – Album : Blackbirds Are Dancing Over Me

Habillage sonore : The Garifuna Collective Live at Wurtzbourg 2014

Générique : Kouyaté & Neerman – Djanfa Magni

https://www.facebook.com/LOOVcampusgre/

Tweets by LOOVcampusgre