Thème de l’émission : l’Inde

Au pays des Elephas maximus ou Elephant d’Asie, nous rencontront entre autre une fille et son père,

des occidentaux en pèlerinage spirituel et musical ainsi que des frappeurs de galettes de riz noirs.

Debashish Bhattacharya & Bob Brozman – Bahu Dur Dur – Album : Mahima

Anoushka Shankar – Chasing Shadows – Album : Traces Of You

Ravi Shankar – Raga Rageshri Pt.1 (Alap) – Album : The Master of World Music

Shakti – Get Down and Scruti – Album : Natural Elements

Zakir Hussain – Kalpana – Collection : Icons of Indian Classical

Sudha Raghunathan – Bandide Indu – Album : Vathapi Ganapathim Bhajeham

Ravi Shankar – Karnataki – The Master of World Music

Asian Dub Foundation – Tu Meri – Facts and Fictions

Habillage sonore : Ustad Shadid Parvez Khan – Raga Rageshree:Gat in Madya Teen Taal

Générique : Kouyaté & Neerman – Djanfa Magni

https://www.facebook.com/LOOVcampusgre/

Tweets by LOOVcampusgre