Thème de l’émission : Ethiopie

« L’éthio-jazz est la fusion du jazz et des musiques traditionnelles de mon pays,

C’est un exercice périlleux de rassembler les gammes sophistiquées du jazz – à douze tons –

et les gammes pentatoniques de la musique éthiopienne si l’on veut éviter de dénaturer leur beauté »

Mulatu Astaké

Mulatu Astaké – Yèkèrmo Sèw – Album : New-York – Addis – London : The Story of Ethio Jazz

Feqadu Amde-Mesqel – Asmarina – Compilation : Ehtiopiques Vol.4

Mulatu Astaké – Yègellé Tezeta – Album : New-York – Addis – London : The Story of Ethio Jazz

Mahmoud Ahmed – Erè mèla mèla – Compilation : Ethiopiques Vol.7 Erè mèla mèla

Tedje Tesfahoun – Yehagere Ledj – Compilation : Ethiopiques Vol.18 Asguèbba!

Krar Collective – Konso – Ethiopia Super Krar n°5

Iyerusalem Doubale – Endiyaw eleh alehu zemede zemede – Compilation : Ethiopiques Vol.18 Asguèbba!

Alemayehu Eshete – Addis Ababa Bete – Album : Addis Ababa

Mulatu Astaké – I Faram Gami I Faram – Album : Mulatu Steps Ahead

Girma Bèyènè & Akalé Wubé – Enkèn Yèlélèbesh – Album : Mistakes on Purpose

Habillage sonore : Tesfa-Maryam Kidane – Heywete

Générique : Kouyaté & Neerman – Djanfa Magni

