La popote dans le pâté

A l’occasion de la nuit campus, c’est le mardi et le samedi qui se sont croisés, la culture et la cuisine, la Tête dans le Pâté et la Popote.

Pendant une heure, les deux équipes se sont croisées pour te parler de leurs coups de cœur culturo-culinaire pour votre plus grand plaisir !