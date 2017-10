Là-haut dans l’Océan

Axelle à l’ordre des choses Denis à la musique pour cet épisode.

Épisode 04 : L’espaces sidérale et la science fiction

Attachez vos ceinture on est partie d’orbite en orbite ambiance entre 4 murs de métal à la découverte de l’univers vertigineux !

Oui vous êtes bien Là-haut, dans l’Océan…

Axelle et Marty aux textes lu (2001 Odyssée de l’espace notamment mais aussi créations d’Axelle pour l’occasion)

En mono malheureusement pour cette spéciale, une des pistes était abimé 🙁

pour aller plus loin : vous pouvez zieuté par là ou par ici

Tracklist / Storyboard :

Forward Strategy Group – Ident

00 Décollage de la navette, piste de lancement

–> texte p.50

01 Sons de robots humanoides et droides Allumage des moteurs

Piste de lancement, fourmille de gens et de droïdes, et les moteurs sont lancés

Final 3 Vastitude

Annonce embarquement imminent

Annonce de bienvenue à bord

02 Capteurs en fonctionnement Balai Èlectronique du cockpit

Les appareils se mettent en marche, on procède aux derniers réglages, préparez vous au départ

G. Iacoucci – Alchimie et Alambics

p.54 –> consignes de sécurités

03 Biosphere Gravity assist

ANNONCE DECOLLAGE IMMINENT

04 – Décollage

Weirding module – El eternauto

05 Les moteurs poussent mollement sur un rythme latent

poussées dans la stratosphère et entrée dans l’espace

Arca – Extend

Arca – Else

06 Endormissement hypnotique, admiration contemplative. Le calme avant la tempête des rêves

Morceaux de ciels no 2

07 Désir attirance et assombrissement dans le reve

Ca glougloute dans le ciel, des sirènes s’approchent, ce n’est qu’un rêve pas de panique

Novars

08 Rêves d’étrangetés Sommeil trouble. Tension vers l’inconnu

Outsider

03:00 soubresauts

03:50 des corps étrangers frappent la coque du vaisseau Débris de comètes

06:30 Retour aux rives troublés malgré corps qui frappent

07:15 Vibrations inquiétantes/ Emetteurs qui s’affolent

08:14 Pseudo paix qui s’installe

10:00 D’autres corps célestes viennent heurter le vaisseau mais l’esprit s’accroche

11:20 trois silences pour des mots seuls ? puis on aperçoit des trous noirs multicolore puis re inquiétude croissante

14:20 C’est un grand bazarre dans le vaisseau, dans l’atelier tout se renverse, petit ‡ petit les choses deviennent floues, l’illusion prend le dessus

Stasis – likemind – belters theme

09 L’esprit est maitre Il surpassera l’expérience

10 inquiétude / Hibernautes qui se réveillent RadioHypnose

descente dans ce monde inconnu i-iv

10bis Le voyage est doux – On se souvient de chez nous – On cultive nos souvenirs

Melange de film n°3 – Dj intimo

11 Distractions douces pour l’esprit Imagination du solitaire

Pour passer le temps à bord, on regarde des films, on joue à des jeux…

12 Meteorites passantes Grosses Gouttes Grasses

Rem

13 plénitude de l’immensité / Rotation lente sur son axe

plénitude de l’immensité, fin Énergique, on est excités parce qu’enfin on pourrait apercevoir une planète…

14 Nouvelle Planete au Hublot Panorama mouvant Fin aterrissage brutal –

Fin –> p.276

tcf – 46_4d_68_77…..

15 Apparition surprenante et inquiétante Enorme

Fin –> p.263 « le mystère »

Roger roger space mood

16 Début Atterrissage à toute vitesse –

17 Atterrissage doux

–> p.280

Flycatchers

18 Explosion céleste Aube lunaire Faune de Jungle avatarienne

Transit to the golden planet

19 On retient son souffle Manque d’oxygËne BeautÈ des paysages

On réalise que la navette supporte mal cette planète : les tuyaux grondent, et goutte à l’intérieur de l’habitacle ! On retient sa respiration pour économiser l’oxygène, mais la beauté des paysages nous sauve

Le gazouilli électronique revient à nous

Aqua 5

p.205 jusque 010101… HAL pète un plomb !!

Archives

20 Ronron encombré et discours déclamé, le voyage va prendre un autre tournant

A des milliers d’années lumières, sur Terre, de grands orateurs continuent de faire des discours…

Bodydstun – Alien Images

21 La navette a pu repartir Eloignement Incertitude d’un retour possible –

Ici on dérive, on est allé trop loin, on a peut être changé d’espace temps ? Où sommes nous et où allons nous ?

Pierre Dutour Damnation space et Space fiction

21bis Chute, qui s’accélère

Lord Of the Isles – Beatha

21cis Aspiration dans un trou noir

Orphan fairytale – baby buddha

21ter Trajet dans le trou noir, on imagine la lumière au bout du tunnel

Alessandro adriani – fase lunare ii

22 Calme survol d’une ancienne cité abandonnée Nous ne sommes pas les seuls

Central 1 mantra des étoiles

22bis Remémoration de notre terre moments oubliés perdus à jamais

Martin_kornberger_volker_kuhn-synthflut_(night_traffic)

23 Renaissance – Un autre monde existe sérénité –

Certitude que le voyage est fini, et qu’un autre peut commencer

Dub Tractor – Ac Tractor

Jingle Denis avec les voix d’Isabelle Oed et d’Axelle Barnet

*@ desnueesdesens.fr compagny.

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !