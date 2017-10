Là-haut dans l’Océan

Une émission de Lélé mixtaped with love from Rotterdam pour cet épisode.

Épisode 03 : Les peuples de l’eau

Attention bienvenue à bord du nautilus direction les profondeurs de la mer et on s’enfonce dans les abysses avec le commandant Jean-Yves Cousteau. Installez-vous comme des pachas et vérifiez vos détendeurs ! Nous partons en mission d’exploration à la recherche des peuples de l’eau. Ouvrez grand votre coeur Océan pour ce mix tendre et experimental qui vous fera glisser le long de récifs musicaux rempli d’éponge douce qui viendront essorer votre imagination…

Oui vous êtes bien Là-haut, dans l’Océan… En compagnie de Léo Duverger.

Tracklist (et découpage ouf des films de la collection cousteau !) :

Cyoakha Grace – Feels Like Dying

Big City Orchestrae Women’s Auxiliary – (none given)

Cheryl E. Leonard – Mongol Falcon

Brahma Sri Tiruchendur Appadurai Aiyengar – Karaharapriya-Athi

Cheryl E. Leonard – Greater Than 20 Knots

Amor Perdido – PATÁPIO SILVA

Medium medium – That haiku

Silent Poets – Meaning In The Tone

Ströer Duo – Vietnam

Jean Michel Jarre – Waiting For Cousteau

Leonard Rosenman music score from Jacques Yves Cousteau’s Undersea World

Fafá de Belém – O Boto

Andrea Belfi – Cera Persa

Joanna Brouk – Fire Breath

Joanna Brouk – Aurora

De la collection Cousteau :

Le lagon des navires perdus

L’énigme du Britannic

Indonésie, les vergers de l’enfer

Alcyone, fille du vent

Cap Horn les eaux du vent

Bornéo, le spectre de la tortue

Jingle Denis avec les voix d’Isabelle Oed et d’Axelle Barnet

*@ desnueesdesens.fr compagny.

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !