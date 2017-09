Là-haut dans l’Océan

Une émission de Denis Morin en direct avec Nicolas Murer en invité pour cet épisode.

Épisode 01 : Other Altitudes

Pour cet épisode de rentrée c’est l’éminent Nicolas Murer alias Murer Sport patron du label Stochastic Releases qui s’est prêté au jeu de la mollesse du dimanche soir en nous entraînant loin de nos altitudes ordinaires :

à la limite inimaginable mais pourtant sonore entre eaux profondes et atmosphère supra-terrestre, flips lent, magistraux et monstrueux, raclement des profondeurs et bruits de vitesse en atmosphère raréfiée.

Entre deux demi-heure de sélections calmes en tout genre, Nicolas nous a offert, avec son mix 100% vinyles, un voyage introspectif à écouter religieusement dans le noir !

Pression dans la méditation, noises mentales des aires désolés du mid-west, air tendres reminiscent d’époques impossibles…Vous êtes bien Là-haut dans l’Océan !

Tracklist :

The Bowles – Two serious men (fin) / Fortune Song

Francis Lai – Les fantasmes d’Emmanuelle

Miaux – Rêverie parallèle

Die Doraus und die Marinas – Nordsee

Début du mix à 26′ 09 » (le son mérite d’être monté pas de post prod désolé)

Tibet (Ocorra) – Musique Rituelle ( Appel des conques)

Graveyards – Black Paintings vol.3

Three Leggedrace – Living Order

TG – Lanuit (douce)

Ajilvsga – Red Crow

Mammal – Cremation

Rale – Foldinf Bedroom

Suncircle – drums

Mark Mc Guire – Along the coral Reef

Call Back the giants – Part ?

Weyes Bluhd – Dream song

Fin du mix

Minimix de Denis:

Rocca & Stennett – Lullabye

Alain Meunier – Ballade sur les rochers

Porn Sword Tobacco – Folkhemmet

Samo Dj & MaxxBass – Shower

Dj Metatron – The journey

Zarate Fix & Dj sotofett – solar mixxx

Mr Franklin & R. Clare – Sea on Sky

Et le dernier titre par Nicolas, hommage

Steely Dan – Aja

Jingle Denis avec la voix d’Isabelle Oed.

*@ desnueesdesens.fr compagny.

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !