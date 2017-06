Là-haut dans l’Océan par Lelailai mixtape inc*.

Épisode 9 : High Hakitsu Shima Voyage au Japon des pontes Zen.

A highly zen/meditative mix for « là haut dans l’océan » radioshow. Spirit of japanese temple and past time. Hear some buddhist chant, koto, mantra, shamisen and an amazing track of Watazumido with his bamboo flut.

Clap two time in your hands and enjoy !

TRACKLIST :

1: かぐや姫の物語 わらべ唄 歌ってみた by Unknown artist

2: Kogarashi by Yamamoto Hozan

3: Ancient Sutras by Monks of Kanzeonji

4: 不動明王 (Fudo Miyo curring mantra) by Unknown artist

5: Kojo no Tsuki by Unknown artist

6: Unknown Track by Watazumido

7: Satori by Riley Lee & Gabriel Lee

8: Za Zen by Tony Scott

9: After the snow, the Fragrance by Tony Scott

10: 虚空 (void) by Matama Kazushi

11: 桜桜 by Toshiko Yonekawa

Attendez-vous à des pratiques instrumentales méditatives et profondes. Ou encore à des espaces musicaux sculpté par le silence et rétrogradés en concepts mélodiques épiques.

Vous êtes là-haut dans l’Océan de vos pensés puisse boudah vous accompagner pour un moment de détente avant la reprise de la semaine !

Retour au racines d’un japon contemplatif une onirie gravé dans le marbre des apparences cosmiques du japon traditionnel.

Générique et jingle Denis avec la voix d’Isabelle Oed.

*@ desnueesdesens.fr compagny.

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !