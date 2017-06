Là-haut dans l’Océan par Denis Morin avec Mike Sizer en invité spécial.

Épisode 8 : Ici on jette des sort de Grenoble à Baltimore. Et on danse autour du feu, et comme ailleurs, quand on a bien dansé et qu’on est bien fatigué : on écoute Là-haut dans l’océan pour se reconnecter à la grande masse du monde qu’on a brassé.

Attendez-vous à de belles guitares du style américain primitif au raga folk en passant par les blues délicats, des prouesses techniques ou encore du french boogie yéyé décalé le tout comme encadrés de deux textes choisit en direct de Jack Kerouac et de John Fahey. Bien sûr comme on avait la chance d’être en direct, on a joyeusement commenté les titres choisies à la radio comme au milieu de la prairie ou au coin du feu… Mike et Denis.

Générique et jingle Denis avec la voix d’Isabelle Oed.

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !