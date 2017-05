Là-haut dans l’Océan par Denis Morin avec Thomas Mouillon en invité spécial.

Épisode 7 : Modulation d’un fin de journée au paradis une sélection autour de la sérénité modulaire mixé en direct et accompagné d’un texte original et inédit de Thomas Mouillon lu par lui même.

Playlist :

-Alessandro Bosetti – [Zwolfzungen #01] Advertencia (El Siblo Gomero)

-Liliane Bert – Riquet a la houppe d’après Charles Perrault (sur le microsillon La ronde des enfants E23 Face 2)

-Motion Sickness of Time Travel – [Eclipse Studies #01] Side A

-Terreke – [Atba #01] Atba

-Laraaji – [Connecting with the Inner Healer Through Music #04] Trance Celestial – Movement 4

-Woo – [A la Luna #06] Ready for the Moon Trip

-Enumclaw – [Holographic Headdress #01] Ka-Ata-Killa

-Paul Nagle – [Tree and Leaf #04] Rest

-former selves – [Sunyata #02] Move freely (all wishing)

-Stag Hare – [Angel Tech #03] Djrona Blue

-Pulse Emitter – [Outdoor Session #03] Airwaves

-J.D. Emmanuel – [Time Traveler #01] Path Inward

-Iasos – [Celestial Soul Portrait #13] Crystal*White*Fire*Light

-Nuno Canavarro – [Mr. Wollogallu #12] Aelux

-Richard Vimal – [Aquarythmies + bonus cd Migrations #12] Septentrion

-Serge Bulot – [Les Légendes de Brocéliande #07] Les Légendes De Brocéliande

-Alabaster Falcons – [Alabaster Falcons #02] Annealing Oceans of Venetian Potions Pt. I

-The Future Sound of London – [Dead Cities #05] Everyone in the World is Doing Something Without Me

Générique et jingle Denis avec la voix d’Isabelle Oed.

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !