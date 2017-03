Là-haut dans l’Océan par Lelailai

Épisode 3 qui réchauffe et guérie !

🔥 Avec cette mixtape mystique, suave et brûlante comme le desert on parcours les bains des initiée de la profonde et religieuse Arabie jusqu’aux confins balkanique de notre Europe 🌴

Playlist :

Générique et jingle Denis avec la voix d’Isabelle Oed.

