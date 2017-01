Là-haut dans l’Océan par Denis Morin

Cette fois on est parti pour de vrai, épisode alpha, avec cette mixtape préparez vous à plonger dans les abysses de votre inconscient pour un voyage salvateur et réparateur !

Playlist :

Générique et jingle Denis avec la voix parfaite de Isabelle Oed, rencontré dans le non-moins cosmique radio show Urban Shaman.

Dominique webb – Side A – La Psychosomnie – 30cm magic disc

Eliane Radigue – [Adnos I-III] Adnos III

Alain Poux – [Renforcer le soi] Changer sa vie avec l’auto-hypnose

Zero Kama – [The Secret Eye Of L.A.Y.L.A.H.] Starlit Mire

Colette Portelance – [Les 7 etapes du lacher-prise] La preparation au lacher-prise

Rapoon – [Raising Earthly Spirits] Awi

John Hasell – [Myths3-la nouvelle sérénité] Map Of Dusk

Jonsson / Alter – [Mod] Dikt

Buchikamashi – [Superbrain] A

Alva Noto & Ryuichi Sakamoto – [Revep] Ax Mr.L.

Alessandro Bosetti, Chris Abrahams – [We Who Had Left] We Cannot Imagine

Jean-Claude Eloy – [Shânti (Paix Peace)] ouverture 2 son de meditation

Roberto Musci – [Tower Of Silence] Samar

Laraaji – [Connecting with the Inner Healer Through Music] Connecting with the Inner Healer Through Music (A Transmission of Musical Verbal Information)

Pierre Henry – [Voyage initiatique] Hypnose

Acchiappashpirt – [SEL 73_ Re] Tauromàchia

Roberto Musci – [Tower Of Silence] Tower Of Silence

Cray – [invalidObject Series (comment)] .\

Marcel Hendrykx – [Hypnose Réelle] Hypnose Reelle

Opiate – [Objects for an Ideal Home] are you ? yes !

Beautyon – [There are Too Many Fools Following Too Many Rules] To Swil Ping

Hypnose cette bande son peut changer votre vie avec Jacques Leclerc

Vincent Epplay – [Le Disque Contre L’insomnie [Hypnose]] Face B: Relaxation

Laraaji – [Connecting with the Inner Healer Through Music] Trance Celestial – Movement 2

Gina X Performance – [Voyeur] Hypnosis – Hypnose

