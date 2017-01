Là-haut dans l’Océan, présenté par Denis Morin qui invite Léo alias Lelailai qui co-réalisera l’émission de temps à autre avec des petites mixtape sortie de nulle-part !

On va traverser avec lui les océans qui lui sont cher en partant du japon et on remontera via les plaines indiennes des états unis vers la vieille europe.

Votre plein de douceur pour finir les week-end en beauté !

Playlist :

Générique par Denis au roland D-50 de son enfance avec la voix parfaite de Isabelle Oed, rencontré dans le non-moins cosmique radio show Urban Shaman.

Océane Mix By Lelailai :

– Jan Johansson – Visa från Utanmyra

– Japanese Synchro System – A Day In The Life

– Cheval Fou – La fin de la vie le début de la survivance

– « The Holy Mountain » de Alejandro Jodorowsky la scene « Burn Your Money! »

– Canzuni antiche campagnole siciliane (là c’est du patois sicilien « vieille chanson de la campagne sicilienne », la traduction est de moi )

– Lino Capra Vaccina – Antico Adagio

– Demdike Stare – Forest Of Evil (Dawn) – Modern Love (oui deux morceaux à la suite)

– Λένα Πλάτωνος Lena Platonos – Shadow Of Blood

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !