Là haut dans l’Océan, présenté par Denis Morin en direct pour ce premier essai

Votre plein de douceur pour finir les week-end en beauté !

Pour cette première on donne la couleur, degré de douceur poussé jusqu’à son maximum : les berceuses !

(Mais comme c’était Noël on a quand même aussi fait la part belle aux petites douceurs d’époque et de saisons !)

Playlist :

Générique par Denis au roland D-50 de son enfance avec la voix parfaite de Isabelle Oed, rencontré dans le non-moins cosmique radio show Urban Shaman.

Simon Park – [Superdoop #B9] By A Lull

Smokey Robinson & The Miracles – [Christmas Classics From Motown CD1 #02] Christmas Lullaby

Nobukazu Takemura – [Child And Magic #09] Long Long Night

Woo – [A la Luna #13] Innocenti

Josephine Foster – [I’m A Dreamer #04] I’m A Dreamer

Rockabye Baby! – [Lullaby Renditions of Christmas Rock Classics CD1 #04] Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight) (Ramones)

M. M. Peres – [Un Diamante Desapareciendo Lentamente en la Oscuridad] Glass Animals (Side A)

Arvo Pärt – [Adam’s Lament CD1 #08] Christmas Lullaby

Joe Hisaishi – [Hayao Miyazaki – The Best Music Box Collection #14] Porco Rosso – Doom – Trap Of Clouds

Paul Nagle – [Tree and Leaf #04] Rest

John Beltran – [Ambient Selections #01] Collage of Dreams

Serge Bulot – [Les Légendes de Brocéliande #07] Les Légendes De Brocéliande

Paul Giovanni – [The Wicker Man #10] Lullaby

Suicide – [Dirty Diamonds #06] Dream baby dream

The Choir of New College, Oxford – [Agnus Dei #01] Barber – Agnus Dei, Op.11

Nara – [We Are All Cotton-Hearted CD01 #02] Auto Auto

Hiroshi Yoshimura – [Green CD1 #06] Feet

Bonne écoute sur campusgrenoble.org !