Honky Tonk Live

L’heure solaire

Avec cet épisode nous prolongeons la spéciale de Rockology consacrée aux disques Sun, un des premiers labels indépendants de l’histoire de rock, qui a su fusionné les cultures noires et blanches dans un sud américain encore ségrégationiste dans les années 50. Nous allons entendre des artistes incontournables comme d’autres plus obscurs avec ceci de commun entre tous : un talent et une énergie issus du terroir qui va changer à jamais la face de la musique populaire.

Le rockabilly de l’époque chez Sun serait aujourd’hui étiqueté « rock indépendant ».

