Honky Tonk Live

L’heure des péchés

L’épisode s’avère dangereux lorsqu’un rockabilly sort d’un coin de rue serrant les dents et ouvrant son cran d’arrêt. Va-t-il commettre péché ? Et un country outlaw ? Commet-il un péché simplement s’il est hors-la-loi ? Le bac philo est passé mais ce sont des questions que nous posons en permanence entre du blues chanté par des aristocrates anglais et du surf qui fait mal aux oreilles sans oublier l’hommage au King.

Playlist :

Gene Vincent & The Blue Caps – » Cat Man » | Rockin’ Bones: 1950s Punk & Rockabilly

The Head Cat – » Peggy Sue Got Married » | Fool’s Paradise

Buddy Holly – » Peggy Sue Got Married » | Not Fade Away: The Complete Studio Recordings And More

Bill Allen – » Please Give Me Something » | Rockin’ Bones: 1950s Punk & Rockabilly

Commonwealth Jones – » Who’s Been Here » | Rockin’ Bones: 1950s Punk & Rockabilly

The Vistas – » No Return » | Surf-Age Nuggets: Trash & Twang Instrumentals 1959-1966

Sinders – » Sinner » | Surf-Age Nuggets: Trash & Twang Instrumentals 1959-1966

Elvis Presley – » Just Call Me Lonesome » | From Nashville To Memphis: The Essential 60’s Masters

Freddie & The Hitch-Hikers – » Sinners » | Rockin’ Bones: 1950s Punk & Rockabilly

The Cramps – » Sinners » | Flamejob

Whitey Morgan & The 78’s – » Prove it All to You » | Born, Raised & Live From Flint

Whitey Morgan & The 78’s – » Waitin’ ‘Round to Die » | Sonic Ranch

The Rolling Stones – » I Gotta Go » | Blue & Lonesome

ZZ Top – » Sixteen Tons » | Live Greatest Hits from Around The World

Plus sur www.honkytonklive.com