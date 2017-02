Honky Tonk Live

L’heure de s’envoyer dans l’espace

Cet épisode sent la moiteur du Bayou. La forêt luxuriante de cette zone marécageuse baigne de son ombre le rock de Creedence et celui des Louisianais pure souche comme Dale Hawkins. Le swamp rock, c’est le rock des marais, l’ambiance qu’on retrouve chez Tom Waits dirigé par Jim Jarmusch. Même Elvis en a été inspiré. Chaussez vos bottes de caoutchouc et faites gaffe aux alligators !

Playlist :

Creedence Clearwater Revival : » Run Through The Jungle » | Cosmo’s Factory

Seasick Steve : » Swamp Dog » | Sonic Soul Surfer

Tom Waits : » Jockey Full Of Bourbon » | Rain Dogs

Hank Mizell : » Jungle Rock » | Rockin’ Bones: 1950s Punk and Rockabilly

The Irridescents : » Swamp Surfer » | Surf-Age Nuggets: Trash & Twang Instrumentals 1959-1966

The Torquetts : » Side-Swiped » | Surf-Age Nuggets: Trash & Twang Instrumentals 1959-1966

Elvis Presley : » Polk Salad Annie [Live] » | Walk a Mile in My Shoes: Live

Kip Tyler : » She’s My Witch » | Rockin’ Bones: 1950s Punk and Rockabilly

The Cramps : » The Strangeness In Me » | Look Mom No Head!

Dale Hawkins : » Susie-Q » | Rockin’ Bones: 1950s Punk and Rockabilly

Creedence Clearwater Revival : » Born on the Bayou » | Bayou Country

Billy Gibbons And The BFG’s : » Green River » | Perfectamundo

