***HTZ#11***

Après Deviance Ollender & Orbes, c’est au tour de Continuum de venir représenter Rapta Records dans Hertzeresis. Celui -ci nous a fait découvrir son univers musical et nous a donné quelques infos sur les futurs events de Rapta Records, avant de nous délivrer un set très éclectique.

Dwayne Jensen – My People

Pascal Viscardi – Oshakusa

David Carretta – Sex On the Moon (The Penelopes Remix)

Droneghost – Vimana 4

Dreamatic – Audio trip

Speed Boat – Speed Boat 1

The Populists – Soft Power

Atom™ – Ground Loop 2