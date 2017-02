Pour ce 5ème opus, les laborantins d’Hysteresis vous ont concocté une dose de nouveautés électroniques. C’est pour la deuxième fois en live que les chroniqueurs vous font découvrir une sélection éclectique de pépites. C’est ensuite MX/NZ qui a pris les commandes du studio pour vous faire découvrir ses vinyles techno d’une puissance décomplexée.

Tracklist chroniques:

Zippo – Inconstant Universe



Marwan Sabb – Bao



Smallpeople & Moomin – Lack Of Lighters

Baltra – Never Let Go (Of Me)

Frank & Tony – Under The Jaguar Sun

Motif – Mission Space



Tracklist Dj-Set MX/NZ:

Reflec – passage

NX1 – 003

Traversable Wormhole – Universal Time (Dasha Rush Remix)

Brando Lupi – Attitude

Jeff Rushin – Decline Into Shadows

Giorgio Gigli & VSK – Memories Of An Unconncet

Era Rrose – Waterfall

Claudio PRC – Nur