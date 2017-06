FRANCHE TOUCHE #072

LUNDI 29/05/17 (s03e12)

01.HANTE. – le point de non retour

02.PIZZZA – pas l’emploi

03.SAVON TRANCHAND – symétrie

04.EGOPRISME & MODE IN GLIANY – premier mouvement

05.GROS OISEAU – plainpalais

06.LA CHASSE – mère noire

07.M.O.R.S.E. – sombre

08.VIOLENT QUAND ON AIME – blanche & blonde

09.SIMORGH – aurore sur B612

10.INFECTICIDE – une petite motte de peur

11.ALICE LEWIS – cabriolet (Slove RMX)

12.COLOMBEY – boire

13.BOTTIN – roulez jeunesse

FOND : – LOVATARAXX – rekon // DANIEL GWIZDEK – the nobodies