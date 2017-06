FRANCHE TOUCHE S03E13

#73 – LUNDI 19 JUIN 2017

01.COLOMBEY – la france

02.ROMEO ELVIS ET LE MOTEL – nappeux (ft GREMS)

03.VIOLENT QUAND ON AIME – les jardins du mepris

04.DOMINIQUE A – chambre d’écho

05.TROTSKI NAUTIQUE – seul 2 nouveau

06.SAVON TRANCHAND – la tache

07.LUCIO BUKOWSKI & NIKKFURIE – aquagym

08.CHEVIGNON – jamais non

09.PHOTO RATEE – la promesse des oiseaux

10.ELMAPI – le maillot bleu

11.SYSTEME MAGIQUE – coloscopie de chien

12.IMAGHO – paradis perdu

13.EVIL GRIMACE – réinsertion

14.JUDITH JUILLERAT – horizon

FOND : LE PRINCE HARRY – i want to see you bleed