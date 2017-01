FRANCHE TOUCHE S03E06

#066 16/01/2017

01.LA MAIN – entre le jour et la nuit

02.DISIZ – grande colère

03.LA PEAU ET LES OS – les années noires

04.GODZILLA OVERKILL – nord

05.ROUGE RENARDE – désordre

06.ATTILA KRANG – mabrouk

07.L’ARMEE DES MORTS – l’arcane sans nom

08.LA MAIN – ils tombent tous

09.GRAND VEYMONT – les rapides bleus

10.SINGE CHROMES – l’amour unique

11.MARIE MATHEMATIQUE – l’homme éléphant

12.GRATUIT – parquet miroir

FOND : MARY BELL – not for you