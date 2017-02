L’ESAD ouvre ses portes au 90.8

A l’occasion de sa journée portes ouvertes,l’ ÉSAD •Grenoble •Valence nous a accueilli pour deux heures d’émission spéciale dans ce vivier de la formation et de la création artistiques locales. Au menu, présentation de l’établissement, des ateliers et des programmes de recherche en cours avec les profs et étudiants de L’École…

Si vous avez toujours rêvé de découvrir les coulisses de la fabrique des talents créatifs à venir, cette émission éclectique vous mettra la puce à l’oreille!

Un grand merci aux équipes et aux étudiants de L’École pour leur accueil et leur enthousiasme communicatif, bonne écoute à vous sur www.campusgrenoble.org!

Playlist:

Aquaserge – Tour du monde

La Féline – Le Royaume

Double Exposure – My love is free ( Walter Gibbons disco madness remix)