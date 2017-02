Dig it vous propose des sélections musicales entièrement sur disque vinyle. Principalement influencé Hip Hop, Dig it vous fera également découvrir au fil des envies de nombreux autres paysages musicaux en partant de la funk et la soul pour aller jusqu’au Breakbeat en passant par la musique latino et brésilienne ainsi que le reggae.

Tout les lundi de 20h00 à 21h00 en direct sur radio campus Grenoble 90.8

Bonne écoute sur campusgrenoble.org