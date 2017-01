Chaque mois, en compagnie de chroniqueurs, mais aussi avec des invités surprise, Caroline présente l’actu ciné. Débat sur les films à l’affiche, bandes annonces, extraits musicaux ponctuent cette heure dédiée au 7ème art. Toute l’équipe de l’émission donne ses conseils et fait part de ses découvertes… cinématographiques bien sûr : C’est la condition « cine qua non » !

Au programme du numéro de septembre, 10 films commentés en compagnie de Jean-Pierre, François et Florence : Dr Strange ; Mal de pierres ; Moi Daniel Blake ; Ma vie de courgette ; Mr Wolff ; Snowden ; Tu ne tueras point ; Tour de France ; Alliés ; Arès + 3 coups de cœur de Jean-Pierre et Caroline : Louise en hiver ; Réparer les vivants et La fille de Brest. Pour finir, une interview de François Cau à l’occasion de la parution du deuxième volume de Nanarland.