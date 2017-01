Chaque mois, en compagnie de chroniqueurs, mais aussi avec des invités surprise, Caroline présente l’actu ciné.

Débat sur les films à l'affiche, bandes annonces, extraits musicaux ponctuent cette heure dédiée au 7ème art. Toute l'équipe de l'émission donne ses conseils et fait part de ses découvertes… cinématographiques bien sûr : C'est la condition « cine qua non » !

Au programme du numéro de décembre, 11 films commentés en compagnie de François et Florence : Sausage party ; Sully ; Premier contact ; Demain tout commence ; Carole Matthieu ; Cigarettes et chocolat chaud ; Papa ou maman 2 ;Manchester by the sea ; Baccalauréat ; Rogue one, a star wars story ; Personal shopper. Pour finir : les « top 5 » de l’année 2016 de chaque membre de l’émission.

Gardez les yeux grand ouverts, vos oreilles vous guident avec Radio campus Grenoble 90.8 !