Chaque mois, en compagnie de chroniqueurs, mais aussi avec des invités surprise, Caroline présente l’actu ciné. Débat sur les films à l’affiche, bandes annonces, extraits musicaux ponctuent cette heure dédiée au 7ème art. Toute l’équipe de l’émission donne ses conseils et fait part de ses découvertes… cinématographiques bien sûr : C’est la condition « cine qua non » !

Au programme du numéro d’avril, 10 films commentés en compagnie de Jean-Pierre, Adrien et Florence : Brimstone ; Fiore ; Fantastic birthday ; Ghost in the shell ; Félicité ; Orpheline ; Corporate ; Le serpent aux mille coupures ; Je danserai si je veux ; Un profil pour deux.