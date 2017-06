Puis nous accueillons le groupe LANDING ALOUD qui organise une soirée Psychédélique

Vendredi 9 Juin : LANDING ALOUD (Noisy Psyché) + EAST Post Punk Shoegaze) + STRANGE MILK (Pop Psyché), à E.V.E, sur le campus de Grenoble https://www.facebook.com/ events/1190289334433763/ https://east.bandcamp.com https://www.youtube.com/watch? v=sXCQrIgbYDY http://www.strangemilk.net/

et également dans nos studios le groupe VLOSTOK qui présentera ses nouveaux morceaux

Samedi 10 Juin : VLOSTOK (Post Rock Prog), à La Bobine, Apéro concert. 19h30. Prix libre. https://www.facebook.com/ events/1805803256406836/?fref= ts https://soundcloud.com/vlostok

On commence par un titre de The Bronx car nous vous faisons gagner vos places pour allé les voir sur scène : Mercredi 7 Juin : The BRONX (Rock Heavy, Usa) + AGAINST ME (Punk Hc Mélo, Usa) + OFF MODELS (Hc Mélo), à La Belle Electrique, à Grenoble envoye le mot de passe : convulsifà : concours@campusgrenoble.org